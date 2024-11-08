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В Dota 2 вышло четвертое действие ивента Коронопад
И финальная
dota2.com
Американская игровая компания-разработчик Valve в ночь на 10-е июля выпустила очередное обновление в своей дисциплине Dota 2. В частности, новый патч привнес в игру четвертое и последнее действие ивента "Коронопад".
К тому же в игре был представлен новый персонаж - Kez. Скорее всего, он будет выступать в роли Carry. Примечательно, что Kez стал же 126-м героем в Dota 2.
"Kez имеет два набора оружия, так что вполне уместно, что и наборов соответствующих способностей у него два: один набор доступен, когда он размахивает своей казурайской катаной, а другой - когда держит свои саи Шодо. Каждый набор оружия также имеет уникальные эффекты атаки" - так Valve анонсировали нового героя на официальном сайте Dota 2.
Напомним, по традиции игроки смогут получить косметические предметы и скины, проходя новый акт ивента.
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