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Команда Falcons стали чемпионами DreamLeague Season 24
В гранд-финале одолели россиян из BB Team
DreamLeague Season 24
В период с 27-го октября по 10-е ноября проходил онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 24. 16 команд боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В воскресенье состоялся гранд-финал ивента. В решающем матче за титул чемпиона встречались коллективы Team Falcons и российская команда BB Team. В итоге, победу на турнире праздновали Falcons, переиграв своего оппонента с общим убедительным счетом - 3:1.
Таким образом, Team Falcons за первое место на DreamLeague Season 24 заработала 300 тысяч в качестве призовых и 3.300 очков в системе EPT.
Также в турнире принимала участие украинская команда Palianytsia. Однако, она заняла лишь итоговое 15-16 место и заработала 10 тысяч долларов.
Запис гранд-фіналу DreamLeague Season 24
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