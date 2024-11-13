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NAVI Junior пробились в закрытую квалификацию ESL One Bangkok 2024
Для Восточной Европы
telegram @natus_vincere_official
В период с 9-го по 15-е декабря пройдут поединки топового турнира уровня Tier 1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Bangkok 2024. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят разного уровня квалификации на ивент. В частности, молодежному составу украинской организации Natus Vincere удалось пробиться в закрытой отбор для Восточной Европы.
По ходу сетки NAVI Junior одолели Flux, 9Pandas и Blue Submarine.
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