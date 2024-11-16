Команда Зинченко и юнионы NAVI получили приглашение на CCT Series 5

В период с 16-го по 25-е ноября пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 5. 12 команд будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Организаторы ивента анонсировали список участников, которые получили приглашения.

Таким образом, на турнире сыграют сразу три украинские команды. Речь идет о NAVI Junior (молодежный состав Natus Vincere), Passion UA (команда киберспортивной организации украинского футболиста Александра Зинченко) и Palianytsia.

Читайте также Команда организации Коноплянки получила прямое приглашение на турнир серии United21

В частности, 10 коллективов начнут свои выступления на CCT Series 5 со стадии группового этапа. В свою очередь другие две команды: AVULUS и 1win будут стартовать сразу с раунда плей-офф.