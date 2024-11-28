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ESL анонсировали большой турнир в США
Призовой фонд составит 1 миллион долларов
ESL
Киберспортивный оператор ESL объявил о проведении крупного турнира по дисциплине Dota 2 в следующем году. Новый топовый ивент состоится в США и будет носить название ESL One Raleigh 2025.
В частности, турнир пройдет в городе Роли, в Северной Каролине - в период с 7-го по 13-е апреля. 12 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.
???????? Who said NA Dota was dead? NOT US! ????????— ESL Dota2 (@ESLDota2) November 26, 2024
We're returning to North America for #ESLOne Raleigh 2025! ????
⚔️ 12 best #ESLProTour Teams
????️ April 11th-13th @ Raleigh Convention Center, N.C
????️ November 28th at 1pm EST / 7pm CET
Find out more ????https://t.co/iQ7p3kzOyv pic.twitter.com/c13LRvN08u
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