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ESL анонсировали большой турнир в США

Dota 2

Призовой фонд составит 1 миллион долларов

ESL анонсировали большой турнир в США

ESL

Новина українською

Киберспортивный оператор ESL объявил о проведении крупного турнира по дисциплине Dota 2 в следующем году. Новый топовый ивент состоится в США и будет носить название ESL One Raleigh 2025.

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В частности, турнир пройдет в городе Роли, в Северной Каролине - в период с 7-го по 13-е апреля. 12 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

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