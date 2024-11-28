ESL анонсировали большой турнир в США

Киберспортивный оператор ESL объявил о проведении крупного турнира по дисциплине Dota 2 в следующем году. Новый топовый ивент состоится в США и будет носить название ESL One Raleigh 2025.

Читайте также Определились все участники Perfect World Shanghai Major 2024

В частности, турнир пройдет в городе Роли, в Северной Каролине - в период с 7-го по 13-е апреля. 12 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.