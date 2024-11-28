Dota 2
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NAVI подписали новый ростер по Dota 2
Первым турниром для этого состава станет ESL One Bangkok 2024 ESL One Bangkok 2024
navi.gg
Украинская киберспортивная организация NAVI официально объявила о своем ростере по Dota 2. В частности, "Рожденные Побеждать" подписали состав PuckChamp.
Первым крупным ивентом для этой версии Natus Vincere станет LAN-турнир ESL One Bangkok 2024. Призовой фонд этого турнира составит 1 миллион долларов.
Состав Natus Vincere по Dota 2:
- Инджи"Shad" Люб
- Сухбат"sanctity-" Отгондаваа
- Мирослав"BOOM" Бицан
- Виталий"QBFY" Иванов
- Олег"kaori" Медведок
- Виталий"Sword_Art" Петькин (тренер)
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