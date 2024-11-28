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NAVI подписали новый ростер по Dota 2

Dota 2

Первым турниром для этого состава станет ESL One Bangkok 2024 ESL One Bangkok 2024

NAVI подписали новый ростер по Dota 2

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация NAVI официально объявила о своем ростере по Dota 2. В частности, "Рожденные Побеждать" подписали состав PuckChamp.

Первым крупным ивентом для этой версии Natus Vincere станет LAN-турнир ESL One Bangkok 2024. Призовой фонд этого турнира составит 1 миллион долларов.

Состав Natus Vincere по Dota 2:

  • Инджи"Shad" Люб
  • Сухбат"sanctity-" Отгондаваа
  • Мирослав"BOOM" Бицан
  • Виталий"QBFY" Иванов
  • Олег"kaori" Медведок
  • Виталий"Sword_Art" Петькин (тренер)

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Источник:
navi.gg
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