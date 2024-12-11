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NAVI заняли последнее место на ESL One Bangkok 2024
Бесславный вылет "Рожденных Побеждать"...
navi.gg
В перид с 9-го по 15-е декабря проходит LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Bangkok 2024. В столице Таиланда 12 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В среду, 11-го декабря украинская команда Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом Falcons. В итоге, NAVI уступили со счетом 0:2.
Таким образом, команда украинской киберспортивной организации закончила групповой этап со статискою 1-0-4, заняв последнее место.
Подытоживая, NAVI покинули турнир и заработали в качестве призовых лишь 25 тысяч долларов.
Запись поединка между NAVI и Falcons
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