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NAVI Junior сыграли вничью с Talon Esports на MESA Invitational 2024
Спокойный график
navi.gg
В перид с 10-го по 15-е декабря проходит LAN-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - MESA Invitational 2024. В столице Монголии 8 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
В среду молодежный состав NAVI Junior провел свой второй матч на турнире. "Рожденные Побеждать" встречались с Talon Esports и расписали ничью - со счетом 1:1.
На данный момент, статистика команды украинской киберспортивной организации составляет 1-1-0 и 3-1 по картам. В следующем своем матче на ивенте юниоры Natus Vincere сыграют против AnimeVesta.
Запись поединка между NAVI Junior и Talon Esports
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