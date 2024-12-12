NAVI Junior сыграли вничью с Talon Esports на MESA Invitational 2024

В перид с 10-го по 15-е декабря проходит LAN-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - MESA Invitational 2024. В столице Монголии 8 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В среду молодежный состав NAVI Junior провел свой второй матч на турнире. "Рожденные Побеждать" встречались с Talon Esports и расписали ничью - со счетом 1:1.

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На данный момент, статистика команды украинской киберспортивной организации составляет 1-1-0 и 3-1 по картам. В следующем своем матче на ивенте юниоры Natus Vincere сыграют против AnimeVesta.

Запись поединка между NAVI Junior и Talon Esports