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Команда организации Зинченко получила приглашение на European Pro League Season 22

Dota 2

Первый матч - 15-го декабря

Команда организации Зинченко получила приглашение на European Pro League Season 22

telegram @Passion UA

Новина українською

В период с 11-го по 26-е декабря пройдет турнир уровня Tier 3 по дисциплине Dota 2 - European Pro League Season 22. В частности, 12 коллективов в формате онлайн будут бороться за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) получила прямое приглашение на ивент. Таким образом, Passion UA сыграют в группе A, где ее соперниками станут Hokori, HYDRA, MOUZ, TT Team и YNGBLD.

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В своем первом поединке на турнире украинский ростер сыграет против TT Team. Матч пройдет 15-го декабря, начало - в 18:00.

"Крутые игры, бешеная конкуренция и возможность бороться за чемпионство и призовой фонд в $20,000. Готовимся к бою и собираем вашу поддержку - будет жарко", - говорится в официальном сообщении организации.

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Источник:
Passion UA
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