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Юниоры NAVI завоевали серебро MESA Invitational 2024
Без шансов в гранд-финале для "Рожденных Побеждать"
telegram @natus_vincere_official
В период с 10-го по 15-е декабря проходил LAN-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - MESA Invitational 2024. В столице Монголии 8 команд вели борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
В воскресенье состоялся решающий матч ивента. В частности, в гранд-финале встречались NAVI Junior и Talon Esports.
В итоге, молодежный состав команды украинской киберспортивной организации в формате "Best of 3" уступил со счетом 0:2. Первая карта длилась 36 минут, в свою очередь вторая - всего 28.
Таким образом, юнионы "Рожденных Побеждать" заняли второе место на MESA Invitational 2024 и заработали в качестве призовых 25 тысяч долларов.
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