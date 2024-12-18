Dota 2
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Dota 2 собрала больше всего призовых за 2024 год
CS2 отстала всего на 10 тысяч долларов...
Dota2.com
Сезон 2024-го года в киберспорте подходит к концу. Киберспортивный портал Esports Charts подвел статистику по количеству разыгранных призовых в этом календарном году.
В частности, первое место в рейтинге заняла дисциплина Dota 2. Общие призовые в Dota 2 за этот период составили 22,68 миллиона долларов. Вторая же строчка досталась CS2 - лишь на 10 тысяч долларов меньше чем у предыдущей дисциплины.
В свою очередь, тройку лучших закрывает Honor of Kings - 20,61 миллионов долларов.
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