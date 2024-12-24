Объявлен старт отбора национальной лиги Украины по Dota 2

Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация (UPEA) объявила о старте отборочного этапа в LEGION Национальной Лиги Украины по Dota 2. В частности, ивент стартует 11-го января и пройдет в два этапа:

Первая открытая квалификация - 11 января;

Вторая открытая квалификация - 13 января.

"Мы рады поделиться с вами новыми подробностями относительно старта квалификаций и изменений в формате соревнования. Как и всегда с UPEA, участие в отборочных соревнованиях бесплатное. Подчеркиваем, что хотя бы три игрока команд-участниц должны быть гражданами Украины, независимо от места жительства. Также игроки должны быть не моложе шестнадцати лет на момент закрытия регистрации, чтобы иметь право на участие в Лиге.

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К старту LEGION Национальной Лиги Украины UPEA по Dota 2 мы также обновили формат турнира. Согласно новым правилам в основной стадии соревнования примут участие восемь команд - четыре, которые прошли открытые квалификации и четыре приглашенных коллектива. Плей-офф Лиги будет проходить по системе Double Elimination", - говорится в официальном сообщении Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации.

Распределение призовых: