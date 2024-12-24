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Объявлен старт отбора национальной лиги Украины по Dota 2
Начало квалификации уже в новом календарном году
UPEA
Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация (UPEA) объявила о старте отборочного этапа в LEGION Национальной Лиги Украины по Dota 2. В частности, ивент стартует 11-го января и пройдет в два этапа:
- Первая открытая квалификация - 11 января;
- Вторая открытая квалификация - 13 января.
"Мы рады поделиться с вами новыми подробностями относительно старта квалификаций и изменений в формате соревнования.
Как и всегда с UPEA, участие в отборочных соревнованиях бесплатное. Подчеркиваем, что хотя бы три игрока команд-участниц должны быть гражданами Украины, независимо от места жительства. Также игроки должны быть не моложе шестнадцати лет на момент закрытия регистрации, чтобы иметь право на участие в Лиге.
К старту LEGION Национальной Лиги Украины UPEA по Dota 2 мы также обновили формат турнира. Согласно новым правилам в основной стадии соревнования примут участие восемь команд - четыре, которые прошли открытые квалификации и четыре приглашенных коллектива. Плей-офф Лиги будет проходить по системе Double Elimination", - говорится в официальном сообщении Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации.
Распределение призовых:
- 1-е место - 300 000 грн;
- 2-е место - 150 000 грн;
- 3-е место - 100 000 грн;
- 4-е место - 50 000 грн.
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