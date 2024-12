Команда организации Зинченко завоевала серебро European Pro League Season 22

В период с 11-го по 27-е декабря проходил онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - European Pro League Season 22.

Победу на ивенте одержал коллектив MOUZ, обыгравший в гранд-финале турнира Zero Tenacity - в формате "Best of 5" со счетом 3:0.

Примечательно, что до этого прошел финал нижней сетки между украинской командой Passion UA и как раз гранд-финалистом Zero Tenacity. В итоге, команда киберспортивной организации Александра Зинченко уступила со счетом 1:2.

Таким образом, Passion UA завоевали бронзу и заработали в качестве призовых 3 тысячи долларов.

Запись поединка между Passion UA и Zero Tenacity