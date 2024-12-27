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Команда организации Зинченко завоевала серебро European Pro League Season 22

Dota 2
Обновлено

Украинцы вылетели в шаге от гранд-финала

Команда организации Зинченко завоевала серебро European Pro League Season 22

https://t.me/passionua_com Passion UA

Новина українською

В период с 11-го по 27-е декабря проходил онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - European Pro League Season 22.

Победу на ивенте одержал коллектив MOUZ, обыгравший в гранд-финале турнира Zero Tenacity - в формате "Best of 5" со счетом 3:0.

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Примечательно, что до этого прошел финал нижней сетки между украинской командой Passion UA и как раз гранд-финалистом Zero Tenacity. В итоге, команда киберспортивной организации Александра Зинченко уступила со счетом 1:2.

Таким образом, Passion UA завоевали бронзу и заработали в качестве призовых 3 тысячи долларов.

Запись поединка между Passion UA и Zero Tenacity

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киберспорт Passion UA
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