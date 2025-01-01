Ghostik: Я не сторонник мнения, что в Украине нет топовых игроков в Dota 2

Украинский известный стример по киберспортивной дисциплине Dota 2 Андрей "Ghostik" Кадык подвел итоги 2024-го календарного года в украинском киберспорте.

- Как бы ты ты оценил развитие украинского киберспорта и украинской Dota 2 сцены?

- Хорошо, что мы пришли к тому, что во время полномасштабной войны в украинских командах не стоит иметь россиян в ростере, это уже отлично. Сложно сказать, насколько хорошо развивалась украинская сцена именно с Dota 2. Она точно развилась, не такими темпами, как хотелось бы мне и болельщикам. Но здесь есть логическое объяснение, что весь украинский киберспорт был очень связан с российским, казахским рынком. Пошло очень много времени, чтобы от этого отойти.

Понятно, что это изначально будет большой минус для украинских игроков, потому что большинство топовых киберспортсменов даже по Доте продолжают жить как будто ничего не произошло и не видят никаких проблем. Соответственно, кому передавать опыт из топовых игроков молодому поколению, если топовые игроки не видят в этом проблемы и не хотят играть в украинских командах? Сознательный выбор делают единицы.

Я для себя решил, что не буду играть профессионально и тренировать никого пока идет война, мне кажется, что сборы для армии важнее. Хочется чтобы больше достижений было у команд, но в целом я думаю, что ситуация приемлема, потому что в 2023 году наконец в украинских команд нет россиян и все начали немножко выращивать молодых украинских игроков.

В 2024 есть какие-то объяснения по результатам. NAVI со своим ростером начали хоть на Tier-1 ивенты проходить, а не улетать на квалификациях без шансов. Я надеюсь на 2025 год, потому что уже есть реально хорошие команды, которые могут регулярно проходить на топ турниры, надеюсь, что так и будет.

- Как тебе развитие Passion UA и NAVI Junior?

- Passion UA - это пример молодых украинских игроков, которым не хватает опыта, потому что нет опытных игроков, которые могут повести команду за собой и капитана. Сейчас они взяли Crystallize, это опытный игрок, не знаю насчет его лидерских навыков, сможет ли он быть явным капитаном, но посмотрим. В целом, думаю, что они усилились, плюс взяли хорошего саппорта, но не понятно насколько, это зависит от них.

Что касается NAVI Junior, то они точно приняли успешное решение взять Zayac в коллектив, это опытный игрок, который может быть лидером в коллективе, это то, чего им не хватало. Они прекрасно играли впятером, они друзья, но мне кажется, что они достигли своего потолка результатов в том ростере.

Надо было улучшить свой ростер, как бы там ни было, им нужен был опытный игрок. Ведь в Доте, в киберспорте, выигрывают не полностью молодые ростеры, а симбиоз молодого ростера и опытных игроков в нем, одного, двух в идеале, но которые при этом хорошо играют.

- Как ты думаешь, почему NAVI постоянно меняют состав, а не переводят NAVI Junior в основу?

- У NAVI Junior не было результатов, чтобы их переводить в основу. Я думаю, что если бы они показали какие-то результаты, то можно было бы перевести их в основу и сделать один ростер. Они были близки к этому летом 2024 года, но потом у них спад, опять отсутствие результатов.

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- Почему у ростера Monte в Dota 2 не получилось?

- Сложный вопрос, думаю, что полностью молодые игроки, которые нигде не играли, кроме Crystallize, я бы не сказал, что это сильные молодые игроки. Там еще был EcNart, но он тоже никогда не играл в профессиональной топовой команде. Думаю, что просто плохой ростер и попали в водоворот ришафилов, начали искать причину в ком-то одном и так далее, но этого не хватило и на этом произошел дизбанд ростера.

- Почему у нас так мало топовых украинских игроков в Dota 2, сравнивая, например с CS2? Что надо изменить в системе, чтобы их становилось в разы больше?

- У нас много топовых украинских игроков, просто они не против играть в командах с русскими. В CS так же, если что, очень много украинских игроков, которые так же делают, если это только не ростер NAVI.

Я не сторонник этого тезиса, что в Украине нет топовых игроков, по сравнению с CS. Если мы даже параллельный анализ сейчас сделаем, исключим команду NAVI из CS, не надо чтобы такое было, но представьте, что это так. В таком случае и команды из Dota 2 находятся на том же уровне.

Passion UA показали результат на мейджоре, но результат на мейджоре это топ 12-16 кажется, в Доте на топовом турнире, это не супер результат по меркам Доты. Поэтому мне кажется, что это более распространенное ложное представление о CS и Dota в Украине.