Yatoro и Collapse вернулись в основу Spirit

Сербско-российская киберспортивная организация Team Spirit сообщила, что в основной состав их команды по дисциплине Dota 2 вернулись несколько исполнителей.

Речь идет об Илье "Yatoro" Мулярчуке (Carry), Магомеде "Collapse" Халилове (Offlane) и Айрате "Silent" Газиеве (Coach).

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Таким образом, Алан "Satanic" Галлямов, который заменял по позиции украинца Yatoro, был переведен в инактив. В свою очередь, другой украинский киберспортсмен в составе Team Spirit - Мирослав "Mira" Ковпаков, все еще находится в запасе коллектива.