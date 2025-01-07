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Yatoro и Collapse вернулись в основу Spirit
Украинец Mira - все еще в инактиве
Team Spirit
Сербско-российская киберспортивная организация Team Spirit сообщила, что в основной состав их команды по дисциплине Dota 2 вернулись несколько исполнителей.
Речь идет об Илье "Yatoro" Мулярчуке (Carry), Магомеде "Collapse" Халилове (Offlane) и Айрате "Silent" Газиеве (Coach).
Таким образом, Алан "Satanic" Галлямов, который заменял по позиции украинца Yatoro, был переведен в инактив. В свою очередь, другой украинский киберспортсмен в составе Team Spirit - Мирослав "Mira" Ковпаков, все еще находится в запасе коллектива.
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