NAVI вышли в полуфинал квалификации к DreamLeague Season 25

В период с 16-го февраля по 2-е марта пройдет топовый турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 25. 16 команд будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда NAVI успешно стартовала в закрытой квалификации к ивенту. В частности, "Рожденные Побеждать" в первом раунде уверенно одолели коллектив 1win (2:0), а во второй встрече на характере переиграли L1GA (2:1). Обе встречи прошли в формате "Best of 3".

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Таким образом, Natus Vincere прошли в полуфинал нижней сетки отбора, где сыграют против россиян из Virtus.pro.

Запись поединка между NAVI и 1win

Запись поединка между NAVI и L1GA