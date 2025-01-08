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NAVI вышли в полуфинал квалификации к DreamLeague Season 25
Уже узнали соперника
telegram @natus_vincere_official
В период с 16-го февраля по 2-е марта пройдет топовый турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 25. 16 команд будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинская команда NAVI успешно стартовала в закрытой квалификации к ивенту. В частности, "Рожденные Побеждать" в первом раунде уверенно одолели коллектив 1win (2:0), а во второй встрече на характере переиграли L1GA (2:1). Обе встречи прошли в формате "Best of 3".
Таким образом, Natus Vincere прошли в полуфинал нижней сетки отбора, где сыграют против россиян из Virtus.pro.
Запись поединка между NAVI и 1win
Запись поединка между NAVI и L1GA
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