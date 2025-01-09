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NAVI вылетели из квалификации в шаге от выхода на DreamLeague
Проиграли в финале нижней сетки
telegram @natus_vincere_official
В период с 16-го февраля по 2-е марта пройдет топовый турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 25. 16 команд будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинская команда Natus Vincere провела свой очередной поединок в рамках закрытой квалификации. Который, к сожалению, стал последним для "Рожденных Побеждать" в этом отборе.
В частности, NAVI в финале нижней сетки противостояли 9Pandas и уступили со счетом 0:2. Встреча проходила в формате "Best of 3".
Таким образом, "панды" получили путевку на основной турнир 25-го сезона DreamLeague, а NAVI покинули потерявшие шансы на проход дальше.
Запись поединка между NAVI и 9Pandas
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