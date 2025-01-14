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NAVI в топ-10 самых популярных организаций 2024 года

Dota 2

По количеству часов просмотров официальных встреч

NAVI в топ-10 самых популярных организаций 2024 года

HLTV

Новина українською

Аналитический киберспортивный ресурс Esports Charts подводит итоги предыдущего сезона.

На этот раз портал собрал статистику самых популярных киберспортивных организаций в 2024-м году. В частности, подсчитывались часы просмотров официальных поединков на профессиональной сцене.

Таким образом, в топ-10 лучших коллективов по этому показателю вошел украинский клуб Natus Vincere. Матчи "Рожденных Побеждать" собрали 80,64 миллионов часов просмотров.

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В свою очередь, первое место досталось южнокорейской организации T1 - аж 212,82 млн часов просмотров. При этом, 92,8% от этого результата сгенерировали поединки команды по дисциплине League of Legends.

NAVI в топ-10 самых популярных организаций 2024 года - изображение 1
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Источник:
Esports Charts
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