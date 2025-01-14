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NAVI в топ-10 самых популярных организаций 2024 года
По количеству часов просмотров официальных встреч
HLTV
Аналитический киберспортивный ресурс Esports Charts подводит итоги предыдущего сезона.
На этот раз портал собрал статистику самых популярных киберспортивных организаций в 2024-м году. В частности, подсчитывались часы просмотров официальных поединков на профессиональной сцене.
Таким образом, в топ-10 лучших коллективов по этому показателю вошел украинский клуб Natus Vincere. Матчи "Рожденных Побеждать" собрали 80,64 миллионов часов просмотров.
В свою очередь, первое место досталось южнокорейской организации T1 - аж 212,82 млн часов просмотров. При этом, 92,8% от этого результата сгенерировали поединки команды по дисциплине League of Legends.
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