Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI переиграли NAVI Junior в матче за выход на PGL Wallachia Season 3
Основа уверенно обыграла молодежь
telegram @natus_vincere_official
В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят поединки закрытой квалификации на ивент. В частности, в матче за место на турнире встречались две украинские команды - разные составы украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Речь идет о противостоянии NAVI и NAVI Junior, победителем из которого вышел взрослый ростер (2:0).
Таким образом, основная команда "Рожденных Побеждать" пробилась на PGL Wallachia. В свою очередь, юниоры продолжат борьбу за слот и сыграют против победителя пары BanyaPivoSamogon.
Запись поединка между NAVI и NAVI Junior
Популярное сейчас
- Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
- Уже придумал название. Пихаленок рассказал, какой бизнес он хотел бы открыть
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- NAVI в топ-10 самых популярных организаций 2024 года
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО