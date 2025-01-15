NAVI переиграли NAVI Junior в матче за выход на PGL Wallachia Season 3

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сейчас проходят поединки закрытой квалификации на ивент. В частности, в матче за место на турнире встречались две украинские команды - разные составы украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Речь идет о противостоянии NAVI и NAVI Junior, победителем из которого вышел взрослый ростер (2:0).

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Таким образом, основная команда "Рожденных Побеждать" пробилась на PGL Wallachia. В свою очередь, юниоры продолжат борьбу за слот и сыграют против победителя пары BanyaPivoSamogon.

Запись поединка между NAVI и NAVI Junior