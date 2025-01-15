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NAVI Junior не сумели пробиться на PGL Wallachia

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Со второй попытки также не получилось...

NAVI Junior не сумели пробиться на PGL Wallachia

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

На данный момент проходят матчи закрытой квалификации. В частности, молодежный ростер украинской организации Natus Vincere в поединке за выход на ивент уступили коллективу BanyaPivoSamogon - со счетом 1:2.

Таким образом, NAVI Junior покинули отбор и не сыграют PGL Wallachia.

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Запись поединка между NAVI Junior и BanyaPivoSamogon

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