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Valve продлили действие Crownfall

Dota 2

А нужно ли уже это..?

Valve продлили действие Crownfall

Valve

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Американская игровая компания-разработчик Valve неожиданно для фанатов киберспортивной дисциплины Dota 2 продлила действие ивента "Коронопад" (Crownfall).

4-й и финальный акт события должен был завершиться 15-го января, однако Valve продлили срок действия ивента до 6-го февраля. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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В частности, игроки могут продолжать выполнять активности и получать косметические награда в ходе события. Впрочем, распродажа в рамках магазина "Коронапада" все же завершилась.

Однако, фанаты игры остались недовольными подобным решением Valve, поскольку уже давно ожидают глобальное игроладное обновление в Dota 2.

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Источник:
Steam
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