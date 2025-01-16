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Valve продлили действие Crownfall
А нужно ли уже это..?
Valve
Американская игровая компания-разработчик Valve неожиданно для фанатов киберспортивной дисциплины Dota 2 продлила действие ивента "Коронопад" (Crownfall).
4-й и финальный акт события должен был завершиться 15-го января, однако Valve продлили срок действия ивента до 6-го февраля. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
В частности, игроки могут продолжать выполнять активности и получать косметические награда в ходе события. Впрочем, распродажа в рамках магазина "Коронапада" все же завершилась.
Однако, фанаты игры остались недовольными подобным решением Valve, поскольку уже давно ожидают глобальное игроладное обновление в Dota 2.
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