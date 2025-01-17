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NAVI потеряли шансы квалифицироваться на ESL One Raleigh 2025

Dota 2

Шансы на проход дальше еще сохраняют Passion UA и NAVI Junior

NAVI потеряли шансы квалифицироваться на ESL One Raleigh 2025

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В настоящее время же проходит этап закрытой квалификации для Восточной Европы.

В частности, в первом раунде нижней сетки команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с 9Pandas. В итоге, "Рожденные Побеждать" потерпели поражение со счетом 0:2 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

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До этого NAVI в рамках отбора провели еще один поединок - против россиян из Virtus.pro, и уступили со счетом 1:2. Таким образом, украинская команда потеряла шансы пробиться на ESL One Raleigh 2025.

Впрочем, получить путевку на этот ивент могут еще другие украинские коллективы. Речь идет о молодежном ростере NAVI (NAVI Junior) и команде организации Александра Зинченко (Passion UA).

Запись поединка между NAVI и 9Pandas

Запись поединка между NAVI и Virtus.pro

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