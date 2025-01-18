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Квалификация ESL One Raleigh 2025. Юниоры NAVI выиграли, команда Зинченко проиграла
В отличие от основного ростера NAVI, у этих украинских коллективов все еще есть шансы
telegram @natus_vincere_official
В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас же проходит этап закрытой квалификации для Восточной Европы.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere проиграла 9Pandas и потеряла шансы пробиться на основной ивент. В свою очередь, молодежный ростер NAVI (NAVI Junior) и команда организации Александра Зинченко (Passion UA) продолжают борьбу за слот на американском турнире.
В частности, NAVI Junior уверенно обыграл OG - со счетом 2:0. В следующем раунде юниоры "Рожденных Побеждать" сыграют против сербского коллектива Night Pulse.
Что касается Passion UA, то игроки организации футболиста лондонского "Арсенала" в первом своем матче в отборе уступили для Gaiming Gladiators. Таким образом, в рамках нижней сетки украинцы сыграют против Team Spirit.
Запись поединка между Passion UA и Gaimin Gladiators
Запись поединка между NAVI Junior и Night Pulse (будет доступна в ближайшее время)
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