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Исторический успех юниоров. NAVI Junior пробились на топовый турнир ESL One Raleigh 2025

Dota 2

В отличие от основного ростера

Исторический успех юниоров. NAVI Junior пробились на топовый турнир ESL One Raleigh 2025

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В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В последние дни проходил этап закрытой квалификации для Восточной Европы. В частности, в решающем матче за выход на основной ивент украинская команда NAVI Junior обыграла коллектив AVULUS - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

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Таким образом, юниоры "Рожденных Побеждать" впервые в собственной истории сумели пробиться на турнир уровня Tier-1. При этом, основной ростер NAVI ранее не сумел добыть путевку на ESL One Raleigh 2025.

Запись поединка между NAVI Junior и AVULUS

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