NAVI Junior дисквалифицированы с ESL One Raleigh 2025

В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежному составу украинской организации Natus Vincere удалось пробиться через квалификацию и получить путевку на основной ивент. В частности, в решающем матче за выход NAVI Junior одолели коллектив AVULUS.

Этот турнир должен был стать первым уровня Tier-1 в истории юниоров "Рожденных Побеждать". Однако, кибеспортивный турнирный организатор ESL сообщил, что украинская команда получила дисквалификацию.

Официальная причина: злоупотребление багами. Речь идет о чрезмерном использовании бага с предметом Smoke от игрока Riddys. При этом, в ESL отметили, что этот "багоюз" был замечен еще раньше и за его злоупотребление была предусмотрена дисквалификация.

Примечательно, что место NAVI Junior ESL One Raleigh 2025 займет как раз европейская команда AVULUS, которую они и обыграли в поединке за выход.

#ESLOne Raleigh Update: Due to multiple abuses of the Smoke Bug by NAVI Junior's Riddys throughout the WEU Qualifiers, we are disqualifying the team and inviting the next eligible team AVULUS.



This bug has been flagged in previous tournaments as cause for disqualification.