NAVI Junior дисквалифицированы с ESL One Raleigh 2025

В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежному составу украинской организации Natus Vincere удалось пробиться через квалификацию и получить путевку на основной ивент. В частности, в решающем матче за выход NAVI Junior одолели коллектив AVULUS.

Этот турнир должен был стать первым уровня Tier-1 в истории юниоров "Рожденных Побеждать". Однако, кибеспортивный турнирный организатор ESL сообщил, что украинская команда получила дисквалификацию.

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Официальная причина: злоупотребление багами. Речь идет о чрезмерном использовании бага с предметом Smoke от игрока Riddys. При этом, в ESL отметили, что этот "багоюз" был замечен еще раньше и за его злоупотребление была предусмотрена дисквалификация.

Примечательно, что место NAVI Junior ESL One Raleigh 2025 займет как раз европейская команда AVULUS, которую они и обыграли в поединке за выход.