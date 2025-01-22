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Valve официально анонсировали The International 2025

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Valve официально анонсировали The International 2025

Valve

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Американская игровая компания-разработчик Valve официально анонсировала очередной чемпионат мира по своей киберспортивной дисциплине Dota 2 - The International 2025.

Таким образом, очередной TI, уже 14-й по своим счетом, пройдет в немецком Гамбурге. Основная стадия ивента пройдет на арене Barclays Arena (прим. - вмещает примерно 13 тысяч зрителей) в период с 11-го по 14-е сентября.

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На The International 2025 сыграет 16 команд.

Напомним, предыдущий The International проходил в столице Дании - триумф в Копенгагене праздновали Team Liquid.

"Стяги, посеченные, но непоколебимые, развернуты. Трубы войны, побитые, но непоколебимые, усилены до блеска боевой полировкой. Оружие, непоколебимое, но тупое, заострено ритмическими ударами, а затем, если оно несколько переострится, немного затуплено, чтобы никто не порезался. Стяжки (посеченные, непоколебимые и развернутые, как отмечалось выше) высоко подняты, а их блестящие символы дерзко ослепляют всех. Именно так. Звезды сошлись и сцена снова готовится к космической битве", - говорится в официальном сообщении на сайте платформы Steam, принадлежащей Valve.

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Источник:
Steam Valve
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