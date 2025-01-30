Официально: NAVI Junior дисквалифицированы с ESL One Raleigh 2025, команда Зинченко получила штраф

В период с 7-го по 14-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В 20-х числах января состоялись поединки квалификации к ивенту. В рамках которой путевку на турнир получил молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI Junior).

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Это должен был быть первый крупный чемпионат топового уровня для юниоров "Рожденных Побеждать". Однако, из-за чрезмерного использования бага с предметом Smoke украинский коллектив был дисквалифицирован .

Сегодня турнирный оператор ESL опубликовал финальное и официальное решение на счет этого инцидента. Кроме NAVI Junior, под "нож" дисквалификации также попали коллективы 9Pandas и Aurora Gaming. В частности, сообщается, что юниоры NAVI использовали этот баг примерно 115 раз, 9Pandas - 160, а Aurora Gaming - 50.

Примечательно, что часть коллективов сохранили свои слоты, однако получили денежный штраф за этот инцидент. Речь идет об One Move, Virtus.Pro, Winter Bear, Tundra, Team Spirit и Team Secret. Среди их числа также есть команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA).