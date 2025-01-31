Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
CCT Series 6. NAVI Junior стали чемпионами, команда Зинченко получила серебро
Украинские команды в топе
telegram @natus_vincere_official
В период с 21-го по 31-е января проходил онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 6. 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Победу на турнире одержал молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, в гранд-финале юниоры "Рожденных Побеждать" одолели Night Pulse - с общим счетом 3:2 (1:0 - 44:26, 1:1 - 46:50, 1:2 - 32:02, 2:2 - 29:13, 2:3 - 45:57).
Примечательно, что в первом раунде верхней сетки NAVI Junior п роиграли как раз тем самым Night Pulse. Однако, в итоге украинский коллектив дошел до триумфа по нижней сетке.
К тому же, в полуфинале NAVI Junior встречались с командой организации Александра Зинченко (Passion UA) - 2:1. Таким образом, команда футболиста лондонского "Арсенала" заняла итоговое 3-е место на ивенте.
Подытоживая, на CCT Series 6 NAVI Junior заработали 30 тысяч долларов, а Passion UA - 7500 долларов.
Популярное сейчас
- Официально: Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом
- Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов
- Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление
- Официально: NAVI Junior дисквалифицированы с ESL One Raleigh 2025, команда Зинченко получила штраф
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания