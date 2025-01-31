CCT Series 6. NAVI Junior стали чемпионами, команда Зинченко получила серебро

В период с 21-го по 31-е января проходил онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 6. 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Победу на турнире одержал молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, в гранд-финале юниоры "Рожденных Побеждать" одолели Night Pulse - с общим счетом 3:2 (1:0 - 44:26, 1:1 - 46:50, 1:2 - 32:02, 2:2 - 29:13, 2:3 - 45:57).

Примечательно, что в первом раунде верхней сетки NAVI Junior п роиграли как раз тем самым Night Pulse. Однако, в итоге украинский коллектив дошел до триумфа по нижней сетке.

К тому же, в полуфинале NAVI Junior встречались с командой организации Александра Зинченко (Passion UA) - 2:1. Таким образом, команда футболиста лондонского "Арсенала" заняла итоговое 3-е место на ивенте.

Подытоживая, на CCT Series 6 NAVI Junior заработали 30 тысяч долларов, а Passion UA - 7500 долларов.