NAVI прошли в полуфинал верхней сетки EEU квалификации PGL Wallachia Season 4

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere успешно стартовала в отборе, переиграв в первом матче коллектив 4Pirates - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Таким образом, основа "Рожденных Побеждать" прошла в полуфинал открытой верхней сетки европейской квалификации.

Запись поединка между NAVI и 4Pirates