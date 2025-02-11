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NAVI прошли в полуфинал верхней сетки EEU квалификации PGL Wallachia Season 4
Успешно начали отбор к топовому ивенту
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere успешно стартовала в отборе, переиграв в первом матче коллектив 4Pirates - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").
Таким образом, основа "Рожденных Побеждать" прошла в полуфинал открытой верхней сетки европейской квалификации.
Запись поединка между NAVI и 4Pirates
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