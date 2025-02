Вслед за основой. NAVI Junior успешно стартовали в открытом отборе в PGL Wallachia

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. Вслед за основным составом украинской киберспортивной организации Natus Vincere, молодежный ростер "Рожденных Побеждать" также успешно стартовал в отборе.

В частности, юниоры NAVI по аналогии в формате "Best of 3" переиграли One Move - со счетом 2:1. Благодаря этой победе, NAVI Junior также прошли в полуфинал открытой верхней сетки европейской квалификации.

Запись поединка между NAVI Junior и One Move