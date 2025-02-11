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Вслед за основой. NAVI Junior успешно стартовали в открытом отборе в PGL Wallachia
Одержали победу с аналогичным счетом
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. Вслед за основным составом украинской киберспортивной организации Natus Vincere, молодежный ростер "Рожденных Побеждать" также успешно стартовал в отборе.
В частности, юниоры NAVI по аналогии в формате "Best of 3" переиграли One Move - со счетом 2:1. Благодаря этой победе, NAVI Junior также прошли в полуфинал открытой верхней сетки европейской квалификации.
Запись поединка между NAVI Junior и One Move
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