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Обыграли россиян. NAVI прошли в финал верхней сетки квалификации к PGL Wallachia Season 4

Dota 2

Один шаг до выхода в гранд-финал

Обыграли россиян. NAVI прошли в финал верхней сетки квалификации к PGL Wallachia Season 4

telegram @natus_vincere_official

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В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной матч в рамках отбора.

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В частности, "Рожденные Побеждать" уверенно обыграли российский коллектив L1GA TEAM (со счетом 2:0 в формате "Best of 3") и пробились в финал верхней сетки.

Запись поединка между NAVI и L1GA TEAM

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