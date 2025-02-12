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Обыграли россиян. NAVI прошли в финал верхней сетки квалификации к PGL Wallachia Season 4
Один шаг до выхода в гранд-финал
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной матч в рамках отбора.
В частности, "Рожденные Побеждать" уверенно обыграли российский коллектив L1GA TEAM (со счетом 2:0 в формате "Best of 3") и пробились в финал верхней сетки.
Запись поединка между NAVI и L1GA TEAM
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