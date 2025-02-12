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NAVI Junior победили российскую команду и приблизились к гранд-финалу отбора к PGL Wallachia Season 4
Не отстают от основы
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В данный момент проходят поединки закрытой EEU квалификации. Вслед за основным составом Natus Vincere, юниоры "Рожденных Побеждать" одержали свой очередной триумф в отборе.
При этом, NAVI Junior в рамках полуфинала верхней сетки взяли пример со старших и обыграли российскую команду - 1win. Речь идет о волевой победе со счетом 2:0 в формате "Best of 3".
Запись поединка между NAVI и 1win
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