NAVI переиграли NAVI Junior в матче за выход на PGL Wallachia Season 4

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В данный момент проходят поединки закрытой EEU квалификации. В рамках третьего игрового дня отбора, в финале верхней сетки встречались две украинские команды - при этом представители одной киберспортивной организации.

Конечно, речь идет о двух ростерах Natus Vincere. В итоге, старшие NAVI уверенно обыграли NAVI Junior (со счетом 2:0 в формате "Best of 3") и пробились на основной ивент в Бухаресте.

В свою очередь, молодежный состав NAVI продолжит борьбу за слот на турнир в нижней сетке.

Запись поединка между NAVI и NAVI Junior