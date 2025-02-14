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NAVI переиграли NAVI Junior в матче за выход на PGL Wallachia Season 4
Основа одолела юниоров
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В данный момент проходят поединки закрытой EEU квалификации. В рамках третьего игрового дня отбора, в финале верхней сетки встречались две украинские команды - при этом представители одной киберспортивной организации.
Конечно, речь идет о двух ростерах Natus Vincere. В итоге, старшие NAVI уверенно обыграли NAVI Junior (со счетом 2:0 в формате "Best of 3") и пробились на основной ивент в Бухаресте.
В свою очередь, молодежный состав NAVI продолжит борьбу за слот на турнир в нижней сетке.
Запись поединка между NAVI и NAVI Junior
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