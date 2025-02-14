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Реванш! Юниоры NAVI одолели основу NAVI и пробились на PGL Wallachia Season 4
Фантастические 3:2!
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сейчас проходят поединки закрытой EEU квалификации. В гранд-финале за выход на ивент отбора произошел реванш украинского дерби - между основным и молодежным составами Natus Vincere.
Напомним, в финале верхней сетки в дерби между ростерами NAVI победу торжествовала именно взрослая команда -
А вот в самом гранд-финале составы "Рожденных Побеждать" подарили болельщикам настоящий киберспортивный праздник. Встреча проходила в формате "Best of 5" и завершилась с итоговым счетом 3:2 в пользу NAVI Junior - судьба путевки на 4-й сезон PGL Wallachia решилась лишь на последней карте противостояния.
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Таким образом, NAVI Junior впервые в своей истории сыграют на топовом ивенте. Таким должен был стать ESL One Raleigh 2025, однако юниоров Natus Vincere
Запись поединка между NAVI и NAVI Junior
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