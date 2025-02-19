NAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в составах по Dota 2. В частности, речь идет об основном ростере NAVI и молодежном - NAVI Junior.

Новым наставником основного ростера стал Милан "MiLAN" Козомара - бывший профессиональный игрок с более чем десятилетним опытом выступлений на про-сцене, который дважды участвовал в The International.

В свою очередь молодежный ростер возглавил Максим "TheHeartlessKing" Фадеев. Как раз он и помог NAVI Junior получить путевку на PGL Wallachia Season 4.

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"Хотим поблагодарить Виталия "Sword_Art" Петкина за два года работы с составом NAVI Dota 2 и пожелать успеха в дальнейшем. Вместе с ним Рождённые Побеждать в прошлом году дважды вошли в топ-4 крупных LAN-турниров - Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2", - говорится в официальном сообщении "Рожденных Побеждать".

Состав NAVI по Dota 2:

Инджи "Shad" Люб

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа

Мирослав "BOOM" Бицан

Виталий "QBFY" Иванов

Олег "kaori" Медведок

Милан "MiLAN" Козомара (тренер)

Состав NAVI Junior по Dota 2: