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NAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2
Речь идет об основном и молодежном ростерах
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в составах по Dota 2. В частности, речь идет об основном ростере NAVI и молодежном - NAVI Junior.
Новым наставником основного ростера стал Милан "MiLAN" Козомара - бывший профессиональный игрок с более чем десятилетним опытом выступлений на про-сцене, который дважды участвовал в The International.
В свою очередь молодежный ростер возглавил Максим "TheHeartlessKing" Фадеев. Как раз он и помог NAVI Junior получить путевку на PGL Wallachia Season 4.
"Хотим поблагодарить Виталия "Sword_Art" Петкина за два года работы с составом NAVI Dota 2 и пожелать успеха в дальнейшем. Вместе с ним Рождённые Побеждать в прошлом году дважды вошли в топ-4 крупных LAN-турниров - Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2", - говорится в официальном сообщении "Рожденных Побеждать".
Состав NAVI по Dota 2:
- Инджи "Shad" Люб
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
- Мирослав "BOOM" Бицан
- Виталий "QBFY" Иванов
- Олег "kaori" Медведок
- Милан "MiLAN" Козомара (тренер)
Состав NAVI Junior по Dota 2:
- Тарас "gotthejuice" Линников
- Артем "Niku" Бачкур
- Юрий "pma" Проц
- Бакит "W_Zayac" Эмилжанов
- Станислав "Riddys" Митрошкин
- Максим "TheHeartlessKing" Фадеев (тренер)
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