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NAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2

Dota 2

Речь идет об основном и молодежном ростерах

NAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в составах по Dota 2. В частности, речь идет об основном ростере NAVI и молодежном - NAVI Junior.

Новым наставником основного ростера стал Милан "MiLAN" Козомара - бывший профессиональный игрок с более чем десятилетним опытом выступлений на про-сцене, который дважды участвовал в The International.

В свою очередь молодежный ростер возглавил Максим "TheHeartlessKing" Фадеев. Как раз он и помог NAVI Junior получить путевку на PGL Wallachia Season 4.

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"Хотим поблагодарить Виталия "Sword_Art" Петкина за два года работы с составом NAVI Dota 2 и пожелать успеха в дальнейшем. Вместе с ним Рождённые Побеждать в прошлом году дважды вошли в топ-4 крупных LAN-турниров - Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2", - говорится в официальном сообщении "Рожденных Побеждать".

Состав NAVI по Dota 2:

  • Инджи "Shad" Люб
  • Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
  • Мирослав "BOOM" Бицан
  • Виталий "QBFY" Иванов
  • Олег "kaori" Медведок
  • Милан "MiLAN" Козомара (тренер)

Состав NAVI Junior по Dota 2:

  • Тарас "gotthejuice" Линников
  • Артем "Niku" Бачкур
  • Юрий "pma" Проц
  • Бакит "W_Zayac" Эмилжанов
  • Станислав "Riddys" Митрошкин
  • Максим "TheHeartlessKing" Фадеев (тренер)
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Источник:
navi.gg
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