NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7

В период с 25-го февраля по 7-е марта пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

На турнир прямые приглашения получили сразу две украинские команды. Речь идет о молодежном ростере украинской киберспортивной Natus Vincere и команде Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко.

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При этом, Passion UA получили приглашение на групповой этап, а NAVI Junior начнут свои выступления сразу со стадии плей-офф.