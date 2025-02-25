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NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7
Одни начнут в группе, другие - в плей-офф
telegram @natus_vincere_official
В период с 25-го февраля по 7-е марта пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
На турнир прямые приглашения получили сразу две украинские команды. Речь идет о молодежном ростере украинской киберспортивной Natus Vincere и команде Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко.
При этом, Passion UA получили приглашение на групповой этап, а NAVI Junior начнут свои выступления сразу со стадии плей-офф.
???? CCT Dota Series #7 Group Stage Teams ????— CCT_Dota (@CCT_Dota) February 24, 2025
Night Pulse@PassionuaGG
One Move
4Pirates
Apple City Gang@Z10esports @LevelUPggwp
Quantum@TeamAsakura
RABOT9GI pic.twitter.com/JtYI1Exbxy
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