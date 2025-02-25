  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7

Dota 2

Одни начнут в группе, другие - в плей-офф

NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 25-го февраля по 7-е марта пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

На турнир прямые приглашения получили сразу две украинские команды. Речь идет о молодежном ростере украинской киберспортивной Natus Vincere и команде Passion UA, владельцем которой является защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко.

Читайте такжеNAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2

При этом, Passion UA получили приглашение на групповой этап, а NAVI Junior начнут свои выступления сразу со стадии плей-офф.

По теме
yellow-arrow
NAVI объявили о новых тренерах составов по Dota 2
yellow-arrow
Реванш! Юниоры NAVI одолели основу NAVI и пробились на PGL Wallachia Season 4
yellow-arrow
NAVI переиграли NAVI Junior в матче за выход на PGL Wallachia Season 4
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости