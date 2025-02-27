Украинский игрок Mira покинул Team Spirit

Сербско-российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила уход из команды Мирослав "Mira" Колпаков. В частности, украинец покинул ростер по Dota 2.

Mira выступал в составе "духов" с весны 2021-го года. Вместе с Team Spirit 25-летний игрок стал чемпионом The International 2021 и The International 2023.

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Напомним, с апреля 2024-го года Колпаков находился в инактиве Team Spirit.