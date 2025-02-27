Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский игрок Mira покинул Team Spirit
Дважды стал чемпионом мира в составе "духов"
Team Spirit
Сербско-российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила уход из команды Мирослав "Mira" Колпаков. В частности, украинец покинул ростер по Dota 2.
Mira выступал в составе "духов" с весны 2021-го года. Вместе с Team Spirit 25-летний игрок стал чемпионом The International 2021 и The International 2023.
Напомним, с апреля 2024-го года Колпаков находился в инактиве Team Spirit.
Today, @miradota1 is leaving Team Spirit.— Team Spirit Dota 2 (@TSpirit_Dota2) February 26, 2025
We thank you for the years spent with the organization. You will always remain a part of our big family. We wish you success in your future career ❤️ pic.twitter.com/xbnpvlNQdw
Популярное сейчас
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
- NAVI Junior и команда организации Зинченко получили приглашение на CCT Series 7
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Неймар: Для меня существует только один король футбола