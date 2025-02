Украинский игрок Mira покинул Team Spirit

Сербско-российская киберспортивная организация Team Spirit официально объявила уход из команды Мирослав "Mira" Колпаков. В частности, украинец покинул ростер по Dota 2.

Mira выступал в составе "духов" с весны 2021-го года. Вместе с Team Spirit 25-летний игрок стал чемпионом The International 2021 и The International 2023.

Напомним, с апреля 2024-го года Колпаков находился в инактиве Team Spirit.

Today, @miradota1 is leaving Team Spirit.



We thank you for the years spent with the organization. You will always remain a part of our big family. We wish you success in your future career ❤️ pic.twitter.com/xbnpvlNQdw