Dota 2
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Определилась сетка плей-офф DreamLeague Season 25
Осталось всего 4 команды
ESL
В период с 16-го февраля по 2-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 25. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В пятницу, 28-го февраля определились все полуфиналисты ивента. В частности, речь идет о парах: parivision против Tundra Esports, и Team Spirit - Chimera Esports.
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При этом первая пара сыграет в финале верхней сетки, а вторая - в полуфинале сетки "лузеров".
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