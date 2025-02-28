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Определилась сетка плей-офф DreamLeague Season 25

Dota 2
Обновлено

Осталось всего 4 команды

Определилась сетка плей-офф DreamLeague Season 25

ESL

Новина українською

В период с 16-го февраля по 2-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - DreamLeague Season 25. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В пятницу, 28-го февраля определились все полуфиналисты ивента. В частности, речь идет о парах: parivision против Tundra Esports, и Team Spirit - Chimera Esports.

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При этом первая пара сыграет в финале верхней сетки, а вторая - в полуфинале сетки "лузеров".

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Источник:
Esports Insider
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