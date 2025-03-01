Стали известны пары плей-офф DreamLeague Season 25

Соревнование состоит из двух этапов и плей-офф. Восемь команд пройдут во второй этап на основе турнирной таблицы VRS.

Первый этап будет проходить по швейцарской системе в сериях до трех побед. Матчи-открытия будут определяться с помощью базовых рейтингов, а в следующих раундах швейцарской системы будут использоваться плей-офф рейтинги.