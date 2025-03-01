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Стали известны пары плей-офф DreamLeague Season 25

Dota 2
Обновлено

Осталось всего 4 команды

Стали известны пары плей-офф DreamLeague Season 25

ESL

Новина українською

В период с 1-го по 16-е марта пройдет онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL Pro League S21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

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В частности, 28-февраля определилась сетка турнира:

Стали известны пары плей-офф DreamLeague Season 25 - изображение 1

Соревнование состоит из двух этапов и плей-офф. Восемь команд пройдут во второй этап на основе турнирной таблицы VRS.

Первый этап будет проходить по швейцарской системе в сериях до трех побед. Матчи-открытия будут определяться с помощью базовых рейтингов, а в следующих раундах швейцарской системы будут использоваться плей-офф рейтинги.

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