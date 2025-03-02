Команда Зинченко Passion UA прошла в плей-офф CCT Series 7

В период с 25-го февраля по 7-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

2-го марта закончился групповой этап ивента. В частности, украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) получила путевку в следующий раунд. Passion UA завершили групповой этап с общим счетом 2:2, и благодаря положительной разнице в очных матчах с конкурентами, пробились в плей-офф раунд.

В плей-офф также сыграет еще одна украинская команда - молодежный ростер Natus Vincere. NAVI Junior не участвовали в поединках группы, а еще перед началом турнира получили прямое приглашение в стадию плей-офф.