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Команда Зинченко Passion UA прошла в плей-офф CCT Series 7
NAVI Junior прошли в плей-офф благодаря прямому приглашению
CCT_Dota
В период с 25-го февраля по 7-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
2-го марта закончился групповой этап ивента. В частности, украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) получила путевку в следующий раунд. Passion UA завершили групповой этап с общим счетом 2:2, и благодаря положительной разнице в очных матчах с конкурентами, пробились в плей-офф раунд.
В плей-офф также сыграет еще одна украинская команда - молодежный ростер Natus Vincere. NAVI Junior не участвовали в поединках группы, а еще перед началом турнира получили прямое приглашение в стадию плей-офф.
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