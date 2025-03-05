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Команда Зинченко Passion UA заняла 5-6 место на CCT Series 7
NAVI Junior дошли до финала верхней сетки
CCT Series 7
В период с 25-го февраля по 7-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) сумела отобраться по итогам группового этапа, однако не прошла далеко по сетке плей-офф.
В частности, Passion UA сначала проиграли для Apple City Gang (0:2), а после этого победили One Move - 2:0. В заключительном же для себя матче Passion UA уступили для команды 1w - с аналогичным счетом 0:2.
Таким образом, команда организации Зинченко заняла итоговое 5-6 место на ивенте. В свою очередь, другая украинская команда NAVI Junior (молодежный ростер Natus Vincere) прошли в финал верхней сетки, где сыграют против Night Pulse
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