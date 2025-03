NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 3

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Турнирный организатор PGL опубликовал расписание пар. В частности, украинская команда Natus Vincere узнала своего первого соперника по ивенту.

Таким образом, в рамках сетки группы A «Рожденные Побеждать» сыграют против европейского коллектива Team Liquid. Встреча запланирована на 8-е марта. Начало в 10:00.

Все пары PGL Wallachia Season 3:

