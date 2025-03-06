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NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 3

Dota 2

Поединок пройдет 8-го марта

NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 3

PGL

Новина українською

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Турнирный организатор PGL опубликовал расписание пар. В частности, украинская команда Natus Vincere узнала своего первого соперника по ивенту.

Таким образом, в рамках сетки группы A «Рожденные Побеждать» сыграют против европейского коллектива Team Liquid. Встреча запланирована на 8-е марта. Начало в 10:00.

Все пары PGL Wallachia Season 3:

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