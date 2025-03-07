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NAVI завоевали серебро CCT Series 7
"Рожденные Побеждать" остановились в шаге от трофея
CCT Series 7
В период с 25-го февраля по 7-е марта проходит онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 7. В частности, 12 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
В пятницу, то есть сегодня состоялся гранд-финал ивента. В частности, в решающем поединке молодежный ростер украинской киберспортивной организации NAVI Junior противостоял Night Pulse. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась с итоговым счетом 2:3 не в пользу "Рожденных Побеждать".
Таким образом, NAVI завоевали серебро турнира и заработали в качестве призовых 10 тысяч долларов.
Напомним, другой украинский коллектив - команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) сумела отобраться по итогам группового этапа, однако не прошла далеко по сетке плей-офф. В итоге, Passion UA проиграли для 1w (0:2) и заняли итоговое 5-6 место, не заработав при этом призовых.
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