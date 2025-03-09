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NAVI стартували з поразки на PGL Wallachia

Dota 2
Обновлено

Статистика: 0-1

NAVI стартували з поразки на PGL Wallachia

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала на ивенте с поединка против Team Liquid. В итоге, "Рожденные Побеждать" проиграли со счетом 0:2 для "жидких" (42:11, 40:35 - по убийствам).

Таким образом, NAVI попали в сетку 0-1. Следующий свой поединок украинский коллектив пройдет 9-го марта.

Запись поединка между NAVI и Team Liquid

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