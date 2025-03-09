NAVI снова проиграли на PGL Wallachia Season 3

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй матч на ивенте. В частности, "Рожденные Побеждать" на этот раз встречались с Nigma Galaxy и снова проиграли - со счетом 1:2.

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Напомним, в субботу NAVI также уступили для Team Liquid. Таким образом, на данный момент украинский коллектив идет со статистикой 0:2.

Запись поединка между NAVI и Nigma Galaxy