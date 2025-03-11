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Реабилитировались. NAVI одержали вторую победу на PGL Wallachia
Вышли на статистику 2-2
telegram @natus_vincere_official
В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.
Команда украинской кибеерспортивной организации Natus Vincere провела свой четвертый поединок на ивенте.
В частности, во вторник, 11-го марта "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом AVULUS и одержали уверенную победу со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").
Таким образом, NAVI реабилитировались за поражения в первых турах и вышли на статистику 2-2. Напомним, ранее украинская команда уступила Team Liquid (0:2) и Nigma Galaxy, а переиграли Mosquito Clan (2:0).
Запись поединка между NAVI и AVULUS
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