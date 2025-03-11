  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Реабилитировались. NAVI одержали вторую победу на PGL Wallachia
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реабилитировались. NAVI одержали вторую победу на PGL Wallachia

Dota 2

Вышли на статистику 2-2

Реабилитировались. NAVI одержали вторую победу на PGL Wallachia

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Команда украинской кибеерспортивной организации Natus Vincere провела свой четвертый поединок на ивенте.

В частности, во вторник, 11-го марта "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом AVULUS и одержали уверенную победу со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Читайте такжеNAVI стартовали с поражения на PGL Wallachia

Таким образом, NAVI реабилитировались за поражения в первых турах и вышли на статистику 2-2. Напомним, ранее украинская команда уступила Team Liquid (0:2) и Nigma Galaxy, а переиграли Mosquito Clan (2:0).

Запись поединка между NAVI и AVULUS

По теме
yellow-arrow
NAVI снова проиграли на PGL Wallachia Season 3
yellow-arrow
NAVI стартували з поразки на PGL Wallachia
yellow-arrow
NAVI завоевали серебро CCT Series 7
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости