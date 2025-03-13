NAVI вылетели из PGL Wallachia Season 3

В период с 8-го по 16-е марта в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 - 3-й сезон PGL Wallachia. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Команда украинской киберспортивной организации провела свой 5-й, и к сожалению, заключительный поединок на ивенте. В частности, "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом Tundra Esports и проиграли со счетом 0:2 (прим. - встреча традиционно проходила в формате "Best of 3").

Статистика по убийствам героев на картах:

0:1 - 49:31

0:2 - 21:43

Таким образом, NAVI покинули ивент со статистикой 2:3, заняли итоговое 9-11 место и заработали в качестве призовых 20 тысяч долларов.

Напомним, по ходу турнира украинский коллектив проиграли для Team Liquid (0:2) и Nigma Galaxy, а переиграли Mosquito Clan и AVULUS - по 2:0 в обоих матчах.

Вместе с этим стали известны все участники стадии плей-офф PGL Wallachia Season 3. Речь идет о Team Liquid, Team Spirit, Gaimin Gladiators, Team Tidebound, Xtreme Gaming, Tundra Esports, Team Falcons и Aurora.

Запись поединка между NAVI и Tundra Esports