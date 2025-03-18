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Команда организации Зинченко получила приглашение на European Pro League Season 25

Dota 2

Турнир стартует уже 19-го марта

Команда организации Зинченко получила приглашение на European Pro League Season 25

telegram @Passion UA

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В период с 19-го марта по 12-е апреля пройдет европейский онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - European Pro League Season 25.

В частности, 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

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Турнирный организатор ивента EPL объявил список участников. Украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) получила прямое приглашение на турнир. Об этом Passion UA официально сообщили в своем Telegram-канале.

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киберспорт Passion UA
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Источник:
Passion UA
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