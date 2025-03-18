s1mple: Сейчас больше времени трачу на Dota 2

Украинский киберспортсмен и бывший снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев рассказал, какой дисциплине сейчас уделяет больше внимания (данное интервью было записано летом во время Евро-2024 по футболу).

"Смотрю CS, люблю CS, играю в CS, но сейчас больше времени трачу на Dota 2.

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У нас серьезный состав - здесь и Mira (прим. - уже бывший украинский игрок команды по Dota 2 - Team Spirit) живет, и Бодя Iceberg (прим. - бывший игрок команды организации Александра Зинченко - Passion UA). Мы тренируемся каждый день", - рассказал Костылев.

Напомним, с октября 2023-го года легенда CS:GO Александр Костылев находится в инактиве "Рожденных Побеждать". С тех пор, на профессиональной сцене CS2, s1mple провел лишь несколько официальных поединков - находясь в аренде в составе европейского коллектива Falcons.