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Легендарный украинский киберспортсмен стал амбассадором БК betking
Коллаборация с чемпионом первого в истории турнира по Dota 2
Фото з вільних джерел
Легендарный украинский киберспортсмен Даниил "Dendi" Ишутин стал амбассадором букмекерской компании betking.
Один из самых известных игроков мира по Dota 2, который стал чемпионом The International в 2011 году в составе украинской команды "Natus Vincere", согласовал партнерскую деятельность вместе с betking. Сотрудничество в таком формате направлено на развитие киберспортивного направления компании.
"Для меня киберспорт — это не просто игра, а стиль жизни. Партнерство с БК betking — это возможность реализовать новые идеи, создать больше контента для киберспортивного сообщества и поделиться своим опытом", — говорит Dendi.
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Известно, что данное партнерство между Dendi и БК betking, которое предусматривает серию различных интеграций, рассчитано на один год и имеет целью привлечение киберспортивного сообщества к новым активностям.
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