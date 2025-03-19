Легендарный украинский киберспортсмен стал амбассадором БК betking

Легендарный украинский киберспортсмен Даниил "Dendi" Ишутин стал амбассадором букмекерской компании betking.

Один из самых известных игроков мира по Dota 2, который стал чемпионом The International в 2011 году в составе украинской команды "Natus Vincere", согласовал партнерскую деятельность вместе с betking. Сотрудничество в таком формате направлено на развитие киберспортивного направления компании.

"Для меня киберспорт — это не просто игра, а стиль жизни. Партнерство с БК betking — это возможность реализовать новые идеи, создать больше контента для киберспортивного сообщества и поделиться своим опытом", — говорит Dendi.

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Известно, что данное партнерство между Dendi и БК betking, которое предусматривает серию различных интеграций, рассчитано на один год и имеет целью привлечение киберспортивного сообщества к новым активностям.