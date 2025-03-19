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Легендарный украинский киберспортсмен стал амбассадором БК betking

Dota 2

Коллаборация с чемпионом первого в истории турнира по Dota 2

Легендарный украинский киберспортсмен стал амбассадором БК betking

Фото з вільних джерел

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Легендарный украинский киберспортсмен Даниил "Dendi" Ишутин стал амбассадором букмекерской компании betking.

Один из самых известных игроков мира по Dota 2, который стал чемпионом The International в 2011 году в составе украинской команды "Natus Vincere", согласовал партнерскую деятельность вместе с betking. Сотрудничество в таком формате направлено на развитие киберспортивного направления компании.

"Для меня киберспорт — это не просто игра, а стиль жизни. Партнерство с БК betking — это возможность реализовать новые идеи, создать больше контента для киберспортивного сообщества и поделиться своим опытом", — говорит Dendi.

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Известно, что данное партнерство между Dendi и БК betking, которое предусматривает серию различных интеграций, рассчитано на один год и имеет целью привлечение киберспортивного сообщества к новым активностям.

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Источник:
betking
Опубликовал: Андрей Журба
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